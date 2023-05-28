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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة 3 في غارات روسية على العاصمة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 أخرين في غارات جوية شنتها روسيا على العاصمة، مشيرًا إلى أن موجة جديدة من الطائرات بدون طيار الروسية تقترب من العاصمة.

وقالت مسؤولة كبيرة في أوكرانيا إن القوات الروسية خففت مؤقتًا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

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وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة، إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تيليجرام، إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن النشاط العام للعمليات تراجع.

وتابعت: "لم تكن هناك أي معارك نشطة أول أمس وأمس سواء في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلاً من ذلك الضواحي، والطرق المؤدية إلى باخموت.

إسقاط 12 مسيرة بيوم

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد أعلن بوقت سابق السبت إسقاط 12 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق واعتراض صاروخَي "ستورم شادو" خلال يوم واحد.

كما أضاف كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخين من طراز ستورم شادو، و19 قذيفة هيمارس، وصاروخين مضادين للرادار، إضافة إلى إسقاط 12 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وزاباروجيا.

كذلك أردف أنه تم تدمير مستودعين للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في دونيتسك وزاباروجيا.

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