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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

صدى البلد

أثار سائح  الجدل بمنشور قام بنشره عبر صفحة Facebook الخاصة بالفندق الذي أقام فيه في كوبا، وذلك عندما وجد عقربًا “سامًا جدًا” داخل حقيبته بعد عطلته وقد اكتشف ديفيد  العقرب  وهو يفرغ ملابسه في منزله وقد قام السائح ، بإغلاق الحقيبة ، قبل أن يتمكن من الإمساك بالعقرب ووضعه في حوض بلاستيكي.


نشر الممثل ديفيد من ويكفيلد ، ويست يوركشاير وهو ممثل صوتي  وقام ديفيد  بتسمية العقرب براين، بعد أن تمكن من الإمساك به بزوج من ملقط جمع القمامة ووضعه في حوض بلاستيكي في منزله في ويكفيلد ، غرب يوركشاير

وهو يعيش الآن في متجر Aquatica للحيوانات الأليفة الاستوائية في ويكفيلد ولقد وضعوه في وعاء به تربة . 

وقال ديفيد ، إنه اعتقد في البداية أنها كانت  كانت ذبابة كبيرة ولكن اندهش عندما انتبه لذيل العقرب وأنه  يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع. 

صفحة Facebook صفحة Facebook الخاصة حيوانات الأليفة

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