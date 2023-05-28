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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تباطؤ في تيارات المحيطات يهدد الحياة البحرية في أنتاركتيكا

المحيطات
المحيطات

تباطؤ تيارات المحيطات العميقة، الناجم عن ذوبان الجليد في أنتاركتيكا، وقع قبل عقود من الجدول الزمني المتوقع، ما يهدد الحياة البحرية ويسرّع الاحترار المناخي.

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وبحسب وكالة الأنبا الفرنسية، حذر العلماء من أن التسارع في ذوبان الجليد بالقطب الجنوبي وارتفاع درجات الحرارة، مدفوعاً بانبعاث غازات الدفيئة جراء الأنشطة البشرية، من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الشبكة العالمية للتيارات المحيطية التي تحمل المغذيات والأكسجين والكربون.

وأشارت دراسة سابقة باستخدام نماذج مطورة عبر الكومبيوتر، إلى أن دوران المياه في أعمق أجزاء المحيطات سيتباطأ بنسبة 40% بحلول عام 2050 إذا ظلت الانبعاثات مرتفعة.

لكن الدراسة التي نُشرت نتائجها أخيراً في مجلة «نيتشر كلايمت تشاينج»، والتي تستند إلى حد كبير على بيانات رصد جمعها مئات العلماء على مدى عقود، تُظهر أن هذه العملية قد تباطأت بالفعل بنسبة 30% بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2010.

وتشكّل المحيطات عنصر تنظيم مناخي حاسماً، إذ تمتص كميات كبيرة من الكربون الإضافي الذي أطلقه البشر في الغلاف الجوي منذ منتصف القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أكثر من 90% من الزيادة في حرارة الأرض.

وارتفعت درجات حرارة سطح البحر بشكل كبير، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة في وقت سابق من هذا العام، بينما يؤدي الاحترار أيضاً إلى ذوبان القمم الجليدية في المناطق القطبية، وإلقاء كميات هائلة من المياه العذبة في المحيط.

 

المحيطات أنتاركتيكا البحرية المناخي

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