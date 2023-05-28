لقمة العيش مرة.. مصرع شاب أثناء أداء عمله في الشرقية

لقي شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه بسبب ماس كهربائي ليصبح جثة هامدة بطريق رمسيس التابع لمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الشرقية إخطارا بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى صان الحجر، وبعد إجراء الإسعافات اللازمة توفى الشاب فى المستشفي، بسبب ماس كهربائي بمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الشاب يدعي ث م م ع ويبلغ من العمر 38 عاما مقيم بمحافظة الغربية، وأثناء تحميل بنجر السكر حدث ماس كهربائي بالضغط العالي "تيار عالي" مما أدى إلى وفاته، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بمركز ومدينة صان الحجرـ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة .