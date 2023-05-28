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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أمناء شرطة وسيدة في تصادم ميكروباص وسيارة إطفاء و موتوسيكل بأسيوط

إصابة 3 أمناء شرطة
إصابة 3 أمناء شرطة وسيدة في حادث تصادم بأسيوط

أصيب 3 أمناء شرطة وسيدة في تصادم سيارة ميكروباص وسيارة إطفاء موتوسيكل بطريق أسيوط الزراعي.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين و موتوسيكل بطريق أسيوط ووجود مصابين.

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انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 2385 ي ع أ وسيارة إطفاء رقم 3572 ب 12 و موتوسيكل رقم 2146 ي ب ع.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد. م. ع 45 عاماً و " جمال. س. م" 49 عاماً، و " أحمد. م. م" 45 عاماً، أمناء شرطة بإدارة الحماية المدنية والاطفاء وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة كما أصيبت " فاطمة الزهراء. ف. ع" 45 عاماً وتم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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