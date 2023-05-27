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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط .. صور

مصرع فتاة و إصابة
مصرع فتاة و إصابة 8 أشخاص حصيلة انهيار منزل بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 8  أشخاص آخرين ، في انهيار منزل وقع صباح اليوم السبت بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفا في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان بعزبة نزلة المغربي بمركز صدفا.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والانقاذ وتبين انهيار منزل مكون من طابقين مأهول بالسكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثة فتاة تدعى " رانيا. س. أ" عاماً وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى صدفا المركزي. 

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كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من " عبدالله أحمد علي" ، 18 عاماً ، و" فاطمة محمود على، 12 عاماً، و" سحر عمر تمام عبد الحميد، 36 عاماً، و " محمود عبد الرحيم الكومي"، " عبد الرحيم محمود على" 6 عاماً، و" أحلام علي عبد الرحيم" 55 عاماً، و " روان محمود علي عبد الرحيم" 7 أعوام، و " حسناء محمود علي عبد الرحيم، 15 عاماً، تم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي وأسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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