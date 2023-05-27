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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياح وأمطار خفيفة.. تقلبات جوية تضرب محافظة أسيوط

رياح وأمطار خفيفة
رياح وأمطار خفيفة بأسيوط

تشهد محافظة أسيوط حالة من التقلبات الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حيث تنشط الرياح المتوسط وسط سقوط أمطار خفيفة متقطعة على أماكن متفرقة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية تحسبًا لتقلبات الطقس بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ أسيوط إنه أصدر توجيهاته لجميع رؤساء المراكز والأحياء والقرى وجميع الأجهزة المعنية وشركات المرافق، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس، سواء انخفاض في درجة الحرارة أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار، والتأكد من جاهزية جميع المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، والمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة.

كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وكلف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بجميع التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها". 

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وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية وغرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة فى حالة انعقاد بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وجميع الجهات المعنية، لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية. 

ولفت إلى جاهزية جميع القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها، كما تم عمل سيناريوهات وتجارب عملية كمحاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار.

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