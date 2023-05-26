محافظ أسيوط : محو أمية 32099 شخصا خلال عام 2023

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لخطة المحافظة لمحو الأمية وتعليم الكبار والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2022/2023 وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتذليل أى عقبات تعترض سير العمل.

جاء ذلك لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع خالد عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط.



حيث بحث محافظ أسيوط – خلال اللقاء - سبل دفع العمل وتذليل أى عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية واستعرض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار والموقف التنفيذى لخطط الجهات الشريكة والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.



وأكد محافظ أسيوط أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بإعتباره من أولويات الدولة المصرية لافتًا إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم بالإضافة إلى السعى الدؤوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام مطالبًا بأن لا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في المدرسة للقضاء على الأمية بحلول 2030.



ووجه اللواء عصام سعد الشكر للجهود الفاعلة والمخلصة لجميع العاملين بفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة مطالبًا باستمرار التكاتف والتعاون للقضاء على خطر الأمية مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهداً في مواجهة الأمية والقضاء على خطر الجهل لخلق جيل قادر على تحقيق خطط التنمية لافتًا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح مهمة القضاء على الأمية وخفض معدلاتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من جانبه وجه خالد عبدالحميد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2022/2023 حيث بلغ عدد من تم محو أميتهم 32099 فيما بلغ عدد الحاضرين 39728 دارس ودارسة من إجمالي 62623 متقدم مشيرًا إلى أن الجهات التي حققت أعلى نسب من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمين المعينين بالهيئة مؤكدًا على استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية.