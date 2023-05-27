إصابة 3 طالبات ومشرفة بالمدينة الجامعية في أسيوط باشتباه تسمم غذائي

أصيبت 3 طالبات ومشرفة بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهن وجبات غذائية وتم اجراء الإسعافات الأولية لهن.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من نقطة شرطة مستشفيات أسيوط الجامعية بوصول كلا من " منار. ص. أ" 20 عاماً، و " أميرة. ه. ك" 20 عاماً، و " روان. أ. ع" 20 عاماً، طالبات بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط و " مروة. ع. ع" 25 عاماً مشرفة بالمدينة الجامعية مصابات بإعياء شديد إثر تناولهن وجبات غذائية، وتم عمل الإسعاف الأولية والاطمئنان على حالتهن الصحية.



من جانبه قال عرفة أبو العلاء مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط ان الطالبات والمشرفة شعروا بإعياء وعلى أثره تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم عمل جميع الإسعافات الأولية للاطمئنان على صحتهم وتم خروجهن ويؤدي الطالبات امتحانتهن في الجامعة الآن.