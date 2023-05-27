محافظ أسيوط: رفع 532 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بـ 4 مراكز

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة .

ولفت المحافظ عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض ، موضحاً أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهداً في هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.



وفي هذا الإطار ، قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا والفتح وأبوتيج بحملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارات الكنس الآلي ، وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض ، حيث تم رفع 532 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

IMG-20230527-WA0025

IMG-20230527-WA0029

IMG-20230527-WA0030

IMG-20230527-WA0026

IMG-20230527-WA0032

IMG-20230527-WA0036