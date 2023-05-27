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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة فتاة وإصابة7 أشخاص.. قرار عاجل من محافظ أسيوط بشأن المنزل المنهار

منزل أسيوط المنهار
منزل أسيوط المنهار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يتابع حادث انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البدارى وتواجد السكرتير المساعد و قوات الحماية المدنية والانقاذ البرى والاسعاف بموقع الحادث وانقاذ 8 اشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من اسفل الانقاض على قيد الحياة و وفاة فتاة من سكان المنزل . 


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من طابقين بقرية نزلة المغربى التابعة لمركز البداري و وجود بعض سكانا لمنزل اسفل الانقاض 
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وأصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام مساعد المحافظة المحاسب عدلى أبوعقيل وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.


انتقل إلى موقع الحادث كل من المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وقوات الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى وتم الدفع بعدد من سيارات حماية مدنية واكثر من 9 سيارات اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وتم انقاذ 8 اشخاص من سكان المنزل واستخراجهم احياء من اسفل الانقاض وانتشال جثة فتاة وتم نقل المصابين وجثة الفتاة الى مستشفى صدفا المركزى ،وتم توجيه فريق الاغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور رئيس مركز البدارى ورئيس مركز صدفا ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار وجارى فحص المنازل المجاورة ، كما زار السكرتير المساعد المصابين بمستشفى صدفا المركزى لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الرعاية لهم حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء .


وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز البدارى ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لسكان المنزل المنهار .

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