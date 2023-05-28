منافس أردوغان: أدعو الجميع للتصويت.. والحرية ستحل على بلادنا

قال المرشح الرئاسي التركى كمال كيليتشدار أوغلو: أدعو الجميع إلى التصويت من أجل "ديمقراطية حقيقية"

واضاف كيليتشدار: ستحل الحرية علي بلادنا.

أدلى المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو ، اليوم الأحد بصوته في الإنتخابات الرئاسية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنبا".