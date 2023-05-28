عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتداءات ومشاجرات في مراكز انتخاب في تركيا.. فيديو

الجولة الثانية لانتخابات
الجولة الثانية لانتخابات رئاسة تركيا

نشر متابعون ونشطاء أتراك، مشاجرات واعتداءات خلال الانتخابات التركية في جولتها الثانية اليوم 28 مايو.

وقال نشطاء إنه وقع في حي ريفي في يازليكا، في أقجة قلعة، اعتداءات، حيث تعرض الشهود الذين عارضوا التصويت الجماعي للهجوم.

وتعرض نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول علي شيكر لاعتداء أثناء عمله في مراقبة صناديق الاقتراع في إحدى القرى التابعة لولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
 


وذكر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إن شيكر تعرض للضرب لأنه اعترض على حدوث مخالفات في عمليات التصويت في قرية كارالي في شانلي أورفا.

وأضاف أن هناك قوات درك في القرية لكن عددها غير كاف.

وطالب قيادة الدرك والشرطة وولاية شانلي أورفا العمل على ضمان سلامة زملائنا ومراقبينا وسلامة صناديق الاقتراع. 
في الوقت ذاته وقع شجار بين ناخبين ومحامين ومسؤولين عن الصناديق ذهبوا إلى مدرسة في قرية يازليكا في شانلي أورفا، بعد أن احتج المحامون على عمليات تصويت جماعي في مركز اقتراع في مدرسة القرية.

ونشر المحامي روناي بايداش على حسابه في" تويتر" مقطع فيديو لمشاجرة وقعت في فناء المدرسة، حيث تم منعه وزملائه من الدخول للقيام بمهمتهم في مراقبة الصناديق. 
واشتبك أحد الناخبين مع المحامين: " قائلا كن محاميا إذا أردت، أو كن من تكون لا ينبغي أن يدخل أحد".  
 

الانتخابات الاعتداءات الشعب الجمهوري انتخابات إسطنبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| إردوغان في مواجهة أوغلو من جديد.. والمملكة وأمريكا تدعوان «القوات السودانية» و«الدعم السريع» إلى تمديد وقف إطلاق النار

شاهد| نائب زعيم المعارضة يدلي بصوته.. وهذا ما قاله

من يفوز بحكم تركيا.. أردوغان أم كليجيدار؟| منافسة حامية اليوم بين المرشحين في جولة الإعادة.. وترجيحات بانتصار الرئيس

هل ينحي زعيم المعارضة اليوم أردوغان من مقعد الرئاسة التركية؟

إجابة صادمة..هل تحدث انتعاشة لليرة التركية إذا فاز أردوغان اليوم؟

محلل سياسي يتوقع فوز أردوغان بهذه النسبة اليوم

أول تعليق لموسكو على الوضع في كوسوفو

عودة مخاطر الحرب النووية .. روسيا تنشر الأسلحة المرعبة في بيلاروسيا

ترشيحاتنا

رئيسة حزب الجيد التركي: ترحيل السوريين لبلادهم يبدأ يوليو القادم حال نجاح كيليتشدار

أردوغان: الشعب يختار رئيسه وأحترم قراره

تعرف على أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ