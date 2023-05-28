اعتداءات ومشاجرات في مراكز انتخاب في تركيا.. فيديو

نشر متابعون ونشطاء أتراك، مشاجرات واعتداءات خلال الانتخابات التركية في جولتها الثانية اليوم 28 مايو.

وقال نشطاء إنه وقع في حي ريفي في يازليكا، في أقجة قلعة، اعتداءات، حيث تعرض الشهود الذين عارضوا التصويت الجماعي للهجوم.

وتعرض نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول علي شيكر لاعتداء أثناء عمله في مراقبة صناديق الاقتراع في إحدى القرى التابعة لولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.





وذكر نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إن شيكر تعرض للضرب لأنه اعترض على حدوث مخالفات في عمليات التصويت في قرية كارالي في شانلي أورفا.

وأضاف أن هناك قوات درك في القرية لكن عددها غير كاف.

وطالب قيادة الدرك والشرطة وولاية شانلي أورفا العمل على ضمان سلامة زملائنا ومراقبينا وسلامة صناديق الاقتراع.

في الوقت ذاته وقع شجار بين ناخبين ومحامين ومسؤولين عن الصناديق ذهبوا إلى مدرسة في قرية يازليكا في شانلي أورفا، بعد أن احتج المحامون على عمليات تصويت جماعي في مركز اقتراع في مدرسة القرية.

ونشر المحامي روناي بايداش على حسابه في" تويتر" مقطع فيديو لمشاجرة وقعت في فناء المدرسة، حيث تم منعه وزملائه من الدخول للقيام بمهمتهم في مراقبة الصناديق.

واشتبك أحد الناخبين مع المحامين: " قائلا كن محاميا إذا أردت، أو كن من تكون لا ينبغي أن يدخل أحد".

