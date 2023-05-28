من يفوز بحكم تركيا.. أردوغان أم كليجيدار؟| منافسة حامية اليوم بين المرشحين في جولة الإعادة.. وترجيحات بانتصار الرئيس

الأتراك يصوتون اليوم وسط ترقب وخوف وجو مشحون بالقومية

في نهاية الجولة الرئاسية الأولى ..لم يتجاوز أي مرشح عتبة 50٪ المطلوبة للفوز

الاقتصاد التركي في حالة يرثى لها وتوقعات بعدم التغيير

يترأس الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية اليوم، دولة منقسمة في حالة تغير مستمر تتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، وقضايا أمنية معقدة، ودور متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية العالمية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تجري البلاد أول انتخابات رئاسية لها بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50٪ من الأصوات في انتخابات 14 مايو، وهي تعني أن أردوغان لم يحصل على النسب التي كان يحصل عليها سابقا، في أقل المرات التي يترشح فيها للانتخاب.

يواجه الرئيس الحالي القوي رجب طيب أردوغان ، 69 عامًا ، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في ما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2٪ - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة ، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.

ومع ذلك ، لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50٪ المطلوبة للفوز. ومع وجود أردوغان بنسبة 49.5٪ وكيليجدار أوغلو بنسبة 44.7٪ ، تم تحديد موعد جولة الإعادة بعد أسبوعين بعد التصويت الأول في 14 مايو، وحان الموعد اليوم .

قال هاميش كينير، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ″نتوقع أن يمدد الرئيس التركي أردوغان عقدا ثالث في جولة الإعادة في 28 مايو ، مع توقعاتنا القائمة على الحكم التي تمنحه فرصة للفوز بنسبة 87٪ ” .

في غضون أسبوعين قصيرين ، تغيرت بعض الرسائل الانتخابية للمرشحين بشكل كبير ، وضاعف كلا المتنافسين من الاتهامات ، والقومية .

اتجه كيليجدار أوغلو ، المعروف بسلوكه الأكثر تصالحية ولطيف كلامه، لميل مذهل نحو كراهية الأجانب وإثارة الخوف كجزء من إستراتيجية حملة الإعادة، مستغلًا السخط التركي الواسع تجاه أكثر من 4 ملايين لاجئ في البلاد.

ووعد ”بإعادة جميع اللاجئين إلى الوطن” إذا تم انتخابه ، واتهم أردوغان بإغراق البلاد بهم. كما زعم أن مدن تركيا ستكون تحت رحمة العصابات الإجرامية ومافيا اللاجئين إذا بقي أردوغان في السلطة.

و الغالبية العظمى من اللاجئين في تركيا هم من سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب.

بدت استراتيجية كيليتشدار أوغلو الجديدة استجابة لحقيقة فوز المرشح القومي المتشدد من حزب ثالث ، سنان أوغان ، بما يزيد قليلاً عن 5٪ من الأصوات في 14 مايو ، مما جعله في الأساس صانع ملوك.

ويريد كليجيدار بذلك أصوات ناخبي أوغان.

من المرجح أن يكسب كل من يؤيده أوغان جزءًا حاسمًا من ناخبيه - وعلى الرغم من تحفيز كيليجدار أوغلو للخطاب القومي والمناهض للاجئين ، فقد أيد أوغان في النهاية أردوغان.

وقال المحلل كينير: ”لقد تبنى كيليجدار أوغلو نهجًا أكثر تشددًا بشأن الهجرة والأمن قبل جولة الإعادة ... من غير المرجح أن يكون ذلك كافيًا”، معتبرا أن ذلك ليس الخيار الأفضل للفوز، مرجحا فوز اردوغان، لكن ليس الأمر قاطعا بعد.

ومع ذلك ، فقد أثار خطابه المناهض للاجئين بالفعل غضب العديد من مؤيديه وأدى إلى استقالات بعض حلفائه في حملته الانتخابية.

في غضون ذلك ، وزع أنصار أردوغان العديد من الملصقات ومقاطع الفيديو المزيفة التي تهدف إلى أن يبدو كيليجدار أوغلو ، مثل حزبه الشعب الجمهوري ، الذي يدعم الجماعات المسلحة الكردية التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية.

أفادت وكالة DW الألمانية بأن الملصقات كانت مزيفة ، نقلاً عن منظمة تدقيق الحقائق التركية Teyit.org.

وفي مقابلة متلفزة يوم الثلاثاء ، اعترف أردوغان بفحص لقطات مزيفة خلال مسيرات حملته الانتخابية لكيليتشدار أوغلو والتي صورت كذباً الأخير وهو يجتمع مع مسلحين أكراد.

تأتي شعبية أردوغان المستمرة والتي لا تتزعزع على ما يبدو على الرغم من عدة سنوات من التدهور الاقتصادي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.

فقدت الليرة التركية ما يقرب من 80٪ من قيمتها مقابل الدولار في غضون خمس سنوات وبلغ معدل التضخم في البلاد حوالي 50٪ ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سياسة الرئيس الاقتصادية غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع بالفعل.

وتسببت سلسلة من الزلازل المدمرة في فبراير في مقتل أكثر من 50 ألف شخص ، وهي مأساة تفاقمت بسبب استجابة الحكومة البطيئة والتقارير عن الفساد المستشري الذي سمح لشركات البناء بالالتفاف على لوائح سلامة المباني من الزلازل.

لكن يبدو أن أردوغان لم يمس سياسيًا إلى حد كبير. ما زال يفوز بأكبر عدد من الأصوات في المحافظات التي ضربها الزلزال شرقي تركيا ، والتي يغلب عليها الطابع المحافظ. بالإضافة إلى ذلك ، فاز حزبه، حزب العدالة والتنمية ، بالأغلبية في البرلمان التركي ، مما يعني أن خصمه سيكون لديه سلطة أقل بكثير كرئيس.

وقال كينير: ”لم يهدر أردوغان أي وقت في دعوة الناخبين إلى دعمه لتجنب الانقسام المزعزع للاستقرار بين البرلمان والرئيس”.

وفي غضون ذلك ، ناشد كيليتشدار أوغلو 8 ملايين من الجيل Z والأكراد الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى أن يخرجوا ويدعموه.

ومع ذلك ، فقد أثار خطابه المناهض للاجئين بالفعل غضب العديد من مؤيديه وأدى إلى استقالات بعض حلفائه في حملته الانتخابية.

نظرًا لأن فوز شاغل الوظيفة يبدو أكثر أمانًا من أي وقت مضى ، فإن المحللين لا يحبسون أنفاسهم للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية. يفرض البنك المركزي التركي بالفعل لوائح جديدة لخنق مشتريات الليرة المحلية من العملات الأجنبية ، في محاولة لمنع المزيد من انخفاض الليرة. وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار في ستة أشهر بعد الجولة الأولى من التصويت ، عندما اتضح تقدم أردوغان.

وقال محللون لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنه في حال انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثانية اليوم الأحد ٢٨ مايو، في جولة الاعادة، فلا يجب أن يتوقع أحد أن يغير من سياسته الاقتصادية.

وفي هذا السياق، ذكر محللون لسي إن بي سي، أنه يجب ألا يتوقع المستثمرون حدوث تحول جوهري في نهج تركيا غير التقليدي في صنع السياسة الاقتصادية في أي وقت قريب.

قال المحلل كينير "أن إيمان أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم، مما يؤثر على السياسة النقدية، سيستمر في إثارة الرعب في الأسواق".

وسط التكهنات بشأن اتجاه الليرة بعد التصويت، قال تيموثي آش ، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة الاستشارات بلوباي اسيست مانجيمنت، إن السؤال الوحيد الآن هو ”مدى ضعف الليرة وكيف ، بدون القدرة على استخدام أسعار فائدة أعلى من البنك المركزي يمكن أن يمنع دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم مرة أخرى”.

يقول ذلك، أن الليرة التركية ستستمر في الانخفاض أمام الدولار ولن تقوى بسبب السياسات الاقتصادية المغايرة لنصائح وتوجيهات الخبراء.