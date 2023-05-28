نائب الرئيس التركي وزوجته يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة

أدلى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بصوته هو وزوجته بصوتيهما في جولة الإعادة في ثانوية توفيق إيلري الأناضول للإمام الخطيب.

وقال فؤاد أوقطاى: “نتمنى أن يشعر الناخبون بالرضا عن النفس، فالأمة تعتني ببلدها وديمقراطيتها في أجواء احتفالية”.

وأدلى المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو ، اليوم الأحد، بصوته في الإنتخابات الرئاسية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنب".