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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تسرب غاز.. إصابة ربة منزل وطفليها في حريق منزل بأسيوط

إصابة ربة منزل وطفليها
إصابة ربة منزل وطفليها في حريق منزل بأسيوط

أصيبت ربة منزل وطفليها في حريق منزلهم اليوم الأحد، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بقرية النواورة مركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية النواورة إثر تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووجود مصابين .

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ السريع والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص إصابة "سلوى. ن.ع" 35 عامًا، و"عبدالله.ع.ع" عام، و"حسن.س.ع" 6 أعوام وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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