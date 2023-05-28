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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد غرق مركبهم أمس.. العثور على الصيادين المفقودين أمام ساحل الشيخ زويد

العثور على صيادين
العثور على صيادين مفقودين في بحر العريش أرشيفية

تمكنت فرق الإنقاذ البحري بمحافظة شمال سيناء،  من العثور على  الصيادين المفقودين، بعد أن جرفتهما أمواج البحر بسبب سرعة هبوب الرياح  أمس، بعد تمكنهما من السباحة ومصارعة أمواج البحر والوصول إلى نقطة قريبة من ساحل الشيخ زويد.
 

الخروج إلى الساحل

 

حيث نجحت فرق الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين  المتطوعين بميناء العريش البحري، من إنقاذ الصيادين الآخرين، بمنطقة الساعي قرب الخروبة بالشيخ زويد، وقد عثر عليهم وهما يصارعان أمواج البحر للخروج إلى الساحل.

وكانت مركب صيد قد اختفت ليلة أمس بعد هبوب عاصفة ترابية شديدة وعليها ٤ صيادين ،لم يتمكنوا من الخروج إلى الساحل ،  بعد أن جرفتهم أمواج البحر  إلى الداخل حيث تم العثور علي اثنين، وبعدها بساعة عثر على الصيادين الآخرين. 

 

حيث انطلقت نحو ٢٠ مركبا من ميناء العريش البحري  منذ الصباح للبحث عن المركب والصيادين المفقودين اعتمادا على خبرات الصيادين السابقة حيث انطلقت نحو ٢٠ مركبا من ميناء العريش البحري  منذ الصباح للبحث عن المركب والصيادين المفقودين  اعتمادا على خبرات الصيادين السابقة.

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الشيخ زويد الصيادين ساحل المفقودين العثور

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