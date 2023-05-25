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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من التنمية المحلية يتابع دورة عمل المراكز التكنولوجية بـ شمال سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز المحافظة نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية في خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وذلك بتلقى الطلبات عن طريق نظام الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومؤديها فضلاً عن ميكنة وتبسيط جميع الإجراءات للحصول على الخدمات وتنفيذ دورة العمل من خلال آلية موحدة على مستوى الجمهورية في إطار الشفافية والحوكمة .

يأتي ذلك تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالإستمرار في متابعة مستوي تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات بالمحافظات والعمل على تقديمها في أسرع وقت وأقل تكلفة مع دقة الأداء في ظل منظومة التحول الرقمى التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام لجان قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بحوالي 376 مأمورية تفتيش خلال الفترة الماضية على 25 محافظة حتي شهر مايو الجارى ، مشيراً إلى ان الحملات التفتيشية للقطاع تتضمن مراجعة تراخيص المحال العامة ، والإشغالات ، و متابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء ، ورصد التعديات ، و معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالي والإداري، والنظافة والبيئة ، وفحص شكاوى المواطنين وغيرها بالمركز التكنولوجي لكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، ومن ثم تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشار اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء وكذا مراكز ومدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بها والخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح رئيس القطاع أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية التي تم المرور عليها بلغت حوالى 140 مركز تكنولوجي بإجمالى 16 محافظة وذلك من إجمالي عدد 335 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية .

وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية شمال سيناء هشام امنة

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