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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رواد المحافظات الحدودية بسيناء يناقش خطة عمل الكيان خلال الأشهر المقبلة

اجتماع رواد المحافظات
اجتماع رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

عقد رواد المحافظات الحدودية بشمال سيناء، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية، وأحمد النوساني امين عام رواد شمال سيناء، وعدد من منسقي اللجان والمتطوعين، وذلك لترتيب مناقشة خطة عمل الكيان خلال الأشهر القادمة.

 

دعم الشباب :

 

قال إيهاب حسن إن المديرية بكافة امكانياتها في دعم كامل للشباب في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية دعم الشباب واستثمار أفكارهم بشكل إيجابي في خدمة الوطن، موضحا أن المديرية تنظم العديد من الأنشطة الهامة لخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية، أهمية التعاون من أجل خدمة الوطن والوصول لكافة القري الاكثر احتياجا والعمل علي تحقيق عمل حقيقي ملموس لخدمة جميع شباب محافظة شمال سيناء.

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