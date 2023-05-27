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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إقامة 11 تجمعا تنمويا بالحسنة ونخل

حصاد المساحات الزراعية
حصاد المساحات الزراعية بوسط سيناء

قال اللواء الدكتور محمدعبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من إنشاء 11 تجمعا تنمويا، في مناطق الحسنة ونخل  بوسط سيناء بتكلفة وصلت إلى مليار و595 مليون جنيه، باستلام منزل و٥ أفدنة لكل منتفع، بما  يتيح مجال للتويع الزراعي وتنفيذ سياسة توطين السكان. 

 

اهتمام الدولة:

 

وأكد اللواء شوشة، على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية  في شتى القطاعات، فى مختلف قرى مدن ومراكز المحافظة.،علاوه على المشروعات الداعمة للاستثمار في سيناء.

 

وأضاف شوشة، أن الدولة قامت بانشاء عدد من المحاور المرورية والطرق الجديدة بمدن شمال سيناء م الرئيسية منها :

الطريق الدائرى الجديد بالعريش، ومحورى الساحل وأسيوط، والطريق الدائرى وطريقى الجورة ولحفن، وطريقى الشيخ زويد ورفح، حيث أسهمت في ربط مدن المحافظة والتحرك من منطقة إلى أخرى في دقائق معدودة.

 

٣ مدن جديدة:

 

وأشار المحافظ،  إلى انه تم إنشاء  3 مدن جديدة منها "مدينة سلام شرق بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة ومدينة رفح الجديدة، وذلك بخلاف البيوت  البدوية التي يتم إنشاؤها في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء والشيخ زويد ، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعى في مدن المحافظة"، بخلاف إعادة إنشاء عمارات المساعيد وإقامة عمارات جديدة بالريسة وضاحية السلام بالعريش، والتي أوشكت على الانتهاء.

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سيناء تجمع تنموي مركزي زراعية

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