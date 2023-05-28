ليلة عاصفة.. استقرار الطقس في جنوب سيناء والمحافظة تعلن استمرار حالة الطوارئ

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس، وسطعت الشمس على كافة أنحاء مدن المحافظة، بعد أن سادت المحافظة طقس غائم خلال نهار أمس، وهبوب رياح مثيرة للرمال مع حلول الليل زادت سرعتها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس بكافة مدن المحافظة مستقرة وتنعم بطقس مشمس و كافة الطرق الدولية، والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، بعد أن هدأت الرياح التي تعرضت لها كافة مدن المحافظة مساءً، والتي لا تتجاوز سرعتها اليوم 16 كيلو في الساعة بالمناطق الساحلية، وتقل داخل الكتل السكنية، وبلغت نسبة الرطوبة 50%.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، على استقرار حركة الملاحة بالموانئ البحرية التابعة للمحافظة، ولم يتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة اخطارًا بغلق أي منها، مشيرًا إلى أنه يوجد تواصل على مدار الـ24 ساعة بين غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والغرفة الرئيسية بالمحافظة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول.

وأكد استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات تحسبًا لحدوث أي طوارئ، والتأكيد على رؤساء المدن بإعداد وتجهيز المعدات الثقيلة، ومتابعة مخرات السيول للتأكد من تطهيرها، وإزالة أي رواسب توجد بها.

ولفت إلى أن مدينة سانت كاترين يسودها أجواء ربيعية، وحركة السياحة بها تسير بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمدن السياحية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي طوارئ، تزامنًا مع استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر .

الحياة بعد طقس متقلب

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