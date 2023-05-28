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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى حصول الخديوي إسماعيل على فرمان مصر .. إليك أهم نصوصه

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم 28 مايو 1863م حصول الخديوي إسماعيل خديوي مصر على فرمان من الدولة العثمانية عرف بـ"فرمان مصر"، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الإبن الأكبر.

مهّد الفرمان الطريق لمحمد توفيق باشا إبن إسماعيل لتولي الحكم في مصر بعد عزل والده ثم توالى الأبناء و الأحفاد على عرش مصر  وكان آخرهم الملك السابق أحمد فؤاد الثاني حتى قيام الجمهورية في 18 يونيو عام 1953.

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أصدر الفرمان عبد العزيز الأول ابن السلطان محمود الثانى،كما نص زيادة عدد الجيش المصرى من 18 ألفاً إلى 30 ألف جندى، ونصعلى إقرار حق مصر فى ضرب النقود، ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية.

ظل الفرمان مرعيًا فى مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.

فرمان الدولة العثمانية الخديوي إسماعيل الحماية البريطانية الجيش المصري

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