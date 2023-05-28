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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ناعمة.. سارة سلامة تخطف الأنظار بالحجاب

سارة سلامة
سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت سارة سلامة في الصور بإطلالة مميزة مرتدية "عباءة" و"حجاب"ابيض،  واعتمدت على الظهور بملامحها الطبيعية دون مكياج، وقد نالت اعجاب متابعيها.


وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها ونقص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وشاركت سارة سلامة فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل «الأجهر» الذي يضم مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم، عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر.

آخر أعمال سارة سلامة 

أحدث أعمال سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس، الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب، من إخراج معتز التوني.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم، كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_٠٧٠٨٤٥
بالحجاب الفنانة ​سارة سلامة بإطلالة تخطف الانظار مسلسل الأجهر

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