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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بمجلس الأمن الإفريقي تؤكد ضرورة وقف الصراع السوداني

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بأهمية الدور الذي يقوم به مجلس السلم والأمن الإفريقي في إطار الاتحاد الأفريقي من أجل حل المشكلة السودانية وضرورة وقف الصراع القائم الذي يؤثر علي مقدرات الشعب السوداني.
وقال “نصير”، في تصريحات له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان علي مستوى رؤساء الدول والحكومات تؤكد علي رؤية مصر لحل الأزمة السودانية وأن النزاع هو أمر يخص الأشقاء السودانيون ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم علي إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إلى هذا النزاع وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في هذه الأزمة

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وأوضح الرئيس السيسي في كلمته أن مصر التزمت بمسؤوليتها عبر استقبال 150 الف سوداني بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني ومعاملتهم كمواطنين مصريين.


وأشار نصير الي ان ما يخرج من قرارات وتوصيات لحل هذة الأزمة الراهنة يؤكد علي أهمية وضرورة ان تسعي كافة الأطراف الي تفعيل هذة النتائج لإنهاء الصراع الحالي والمحافظة علي استقلال السودان ووحدة وسلامة أراضية.


واشاد اللواء طارق نصير بدور المؤسسات الدولية التي تعمل علي حل المشكلة السودانية وإعادة الاستقرار في ربوع السودان حتي ينعم كافة المواطنين السودانيين بالأمن والأمان.

السودان الرئيس السيسي مجلس السلم الأمن القومي مجلس الشيوخ المؤسسات الدولية

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