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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالات وضعت إليسا فى مأزق.. شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة إليسا   ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور لها خلال حفلها الاخير بقميص شفاف.


 

و تألقت اليسا بإطلالة كلاسيك مرتدية قميص شفاف  مثير مكشوف الصدر ومجسم وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها ولكن تعرضت لبعض الانتقادات من متابعيها .


 

وتتميز اليسا، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد إليسا على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


 

 

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​إليسا​ أحدث أعمال إليسا أحدث ظهور ل إليسا

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