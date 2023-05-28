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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«بدوي»: إطلاق منظومة بريد إلكتروني لكل مواطن خطوة علي طريق الجمهورية الجديدة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب باعلان الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القوميه للبريد موافقه مجلس الإدارة علي  إطلاق منظومة البريد الالكتروني المعتمد ، وذلك بهدف إنشاء بريد الكتروني مسجل لكل مواطن مصري ، يعتمد به الإعلام القانوني بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكداً أنها خطوة علي طريق الجمهورية الجديدة.

وتابع بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد الالكتروني المعتمد خدمة تضاف الي خدمات البريد تضاهي بها الخدمات المقدمة في الدول المتقدمة.

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وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد خلال اجتماع اللجنة أن مجلس الإدارة 
قرر الموافقة علي اعتماد منظومة جديدة بانشاء بريد الكتروني معتمد لكل مواطن مصري وان كل شخص لديه بريد إلكتروني مخصص سيعتمد وهو البريد الذي سيتم من خلاله أي إعلام قانوني ولمن ليس لديه بريد اليكتروني سينشئ له بريد اليكتروني باسمه مزيل ب@Egy bost  ولمن لايستطيع التعامل مع الأجهزة يستطيع التواصل مع مكتب البريد وهناك موظفين سيعملون علي مساعدته وخدمته، مؤكدا أن قوانين اللعبة بالكامل ستتغير.

وتابع رئيس الهيئة القوميه للبريد أن اساس العمل في الهيئة هو المواطن المصري وهو قريب الي قلب البريد المصري ، ونسعي للحصول علي كل الدعم من كل الجهات سواء من الحكومة أو البرلمان، موضحاً أن الهيئة وضعت قواعد وأعمدة اساسية أولها التوسع في الخدمات الحكومية، بما ينعكس في النهاية خدمة المواطن.

البريد الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الجمهورية الجديدة البريد المصري

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