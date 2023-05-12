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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البريد المصري يوقع اتفاقية لاستضافة مركز تدريب إقليمي لخدمة القطاع

صدى البلد

وقع البريد المصري اتفاقية مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لاستضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي فى القاهرة لخدمة البلدان الإفريقية والمنطقة العربية. 

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وماساهيكو  ميتوكي مدير عام المكتب الدولي بالاتحاد البريدي العالمي، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بمقر الاتحاد بسويسرا، بحضور كل من: السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية بسويسرا، وسيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، وهاشم الحاج، منسق المنطقة العربية وإدارة مخاطر الكوارث بالمكتب الدولي - الاتحاد البريد العالمي و أمادو  المنسق لأفريقيا بالمكتب الدولي - الاتحاد البريدي العالمي.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا الاتفاق يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان العربية والأفريقية عبر استضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي فى القاهرة لخدمة البلدان الأفريقية والمنطقة العربية، بما يضمن تحقيق التكامل  بين المؤسسات العربية والأفريقية؛ وذلك من منطلق الدور الريادي للبريد المصري فى المنطقتين الأفريقية والعربية، والمتمثل في المشاركة الفاعلة فى الاتحادات والوكالات الفنية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى رئاسة البريد المصري للعديد من اللجان الهامة المعنية بالتعاون البريدي على المستوى الدولي والإقليمي".

 

وأشار إلى أن مراكز التدريب الإقليمية لها أهمية خاصة حيث إنها تعد منصات تعليمية عالية المستوى توفر تدريبات فنية متطورة، تحت إشراف المكتب الدولي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء الدوليين، من خلال ورش وبرامج تدريبة في مجال العمليات والخدمات البريدية مثل (تكامل سلاسل الإمداد، وتطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية، والأمن البريدي، ومحاسبة الأجور الدولية.. )، وغيرها من الأمور التقنية التي تساهم في بناء قدرات العاملين بالمؤسسات البريدية المختلفة؛ وذلك لخدمة البلدان الأفريقية والعربية.

وفى كلمته بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب إقليمي بالقاهرة بخدمة القطاع البريدي في إفريقيا والمنطقة العربية؛ ثمن ماساهيكو  ميتوكي المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي الدور الذي تلعبه مصر  في إفريقيا والمنطقة العربية والمتمثل في تنمية وتطوير الخدمات البربدية مؤكدا مواصلة التعاون مع البريد المصري في تنفيذ خطة الاتحاد للتنمية البريدية.

وعقب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن البريد المصري يسعى إلى دعم تنفيذ الإستراتيجية العالمية للتنمية والتعاون والأهداف الإستراتيجية المحددة التي أقرها مؤتمر أبيدجان، و تهدف إلى بناء قدرات البلدان فى مجالات التنمية البريدية.

وأشار سيفاندو شيف مويا سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل إلى أن استضافة مصر لهذا المركز ستكون بمثابة نقطة انطلاق  للتدريب و بناء القدارات وإعداد الكوادر البريدية في إفريقيا وخارجها، مؤكدًا ثقته في أن هذا المركز سيعزز من قدرات الإدارات البريدية ويساعدها على الابتكار في مجالات العمل البريدي في مصر وإفريقيا، مشيدًا بالتعاون الذي يقدمه البريد المصري وقدرته على الابتكار والإبداع في إفريقيا.

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