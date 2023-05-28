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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب توافق علي موازنة البريد.. ورئيس الهيئة: ماكينة ATM بكل فرع

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، بالإجماع على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد .

وأكد الدكتور شريف فاروق في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم ، أن البريد المصري يسعي لتقديم جميع الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد للتسهيل علي المواطنين، موضحا ان هناك 156 خدمة تقدم من خلال البريد وليس لدينا مانع في إضافة خدمات جديدة بالإضافة الي خدمات الورق المؤمن ومستخرج الشهر العقاري الموجود في 110 مكتب.

 وتابع رئيس الهيئة قائلا: نسعي إلى ان يكون البريد المصري هو الوجهة الاولي لتقديم الخدمات الحكومية في مصر .

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وأوضح فاروق ان هناك 4000 فرع للبريد حيث تم اضافة 300 فرع وهناك 860 مكتب استطعنا تطويرها وتقريبا انتهينا من المرحلة  الاولي وعملية الاستثمار ستستمر وسينعكس على اداء البريد ، مشددا على ان الهيئة تسعي لتركيب ماكينة ATM في كل فرع من فروع البريد المصري لتقديم الخدمات المصرفية للجمهور.

وأضاف رئيس القومية للبريد أن البريد المصري يتلقي ودائع التوفير دون الاقراض ونسعي لتطوير خدماتنا باستمرار ، وهناك ابلكيشن "وصلها" لزيادة الخدمات الحكومية الي أن نصل الي عمليات كاملة  بالاضافه الي العمل المصرفي من خلال حسابات التوفير وهناك اتصال يومي مع البنك المركزي بخصوص دوريات العائد.

وشدد شريف فاروق على ان الهيئة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة قامت بتطوير  52 مركز بجميع قراها وتوابعها ضمن المرحلة الاولي لحياة كريمة ومستمرون في باقي المراحل .
 

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