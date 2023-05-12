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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البريد يحصل على شهادة ترشيد لريادة الطاقة والتصميم البيئي

صدى البلد

حصل البريد المصري على شهادة "ترشيد" لريادة الطاقة والتصميم البيئي على تميّزه في تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس في مدينة أسوان بالاعتماد على أفضل سبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري:"إن حصول البريد المصري على شهادة "ترشيد" لريادة الطاقة والتصميم البيئي معتمَدة من المجلس العالمي للمباني الخضراء نظراً لتميزه في تصميم وتنفيذ  مكتب بريد فارس بمدينة أسوان، بالتعاون مع شركة "إى كونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية"؛ تؤكد التزام البريد المصري بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة، وتعكس اهتمام البريد المصري بتعزيز قدراته نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع مشاركة البريد المصري في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم".

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن حصول البريد المصري على شهادة "ترشيد" لريادة الطاقة والتصميم البيئى يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها البريد المصري نحو تطبيق الاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخى؛ مشيرًا إلى أن مكتب بريد فارس تم ترميمه وتطويره باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإضافة عناصر تصميم حديثة لكي يصبح مبنى فريدًا من نوعه يعبر عن العراقة والتطور، ويكون نموذجًا لجميع الفروع الخضراء؛ موضحًا أن حصول البريد المصري على هذه الشهادة جاء بعد مراجعة المجلس المصري للمباني الخضراء واعتماد الشهادة من المجلس العالمى للمبانى الخضراء؛ وذلك بعد مرور مكتب بريد فارس بمدينة أسوان بالعديد من المراجعات أثناء التصميم و بعد التنفيذ، والتي شملت ثلاثة جوانب رئيسية، تؤكد مدى التزام المكتب بالشروط البيئية ومبادئ الاستدامة وهى ترشيد استخدام الطاقة من خلال التصميم الفعال واختيار الخامات والمعدات الموفرة للطاقة، وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع محيط المبنى وحث المستخدمين على ترشيد استهلاك المياه وموارد الطاقة، وتعزيز بيئة عمل صحية من خلال تقليل استخدام الخامات والمواد المستوردة غير الضرورية، وتعظيم استخدام مواد البناء من البيئة المحيطة وكذلك المواد المعاد تدويرها والصديقة للبيئة بالإضافة إلى إجراء الاختبارات التي تهدف إلى التأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية.

مكتب بريد فارس - يقع في قرية فارس -  بمحافظة أسوان أول قرية خضراء مستدامة في مصر وقد تم تصميمه وإنشاؤه باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإضافة عناصر تصميم حديثة ومستدامة لكي يصبح مبنى فريدًا من نوعه يعبر عن العراقة والتطور، ويكون نموذجًا لمكاتب البريد الخضراء المستقبلية، بما يتماشا مع توجهات الدولة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 و دعم البريد المصري الكامل والمستمر للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

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