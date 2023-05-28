مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع.. البورصة المصرية تقود الارتفاعات

أسواق المال العربية



البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملاته على ارتفاع



تباينت أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل الأسبوع وقادت البورصة المصرية الارتفاعات، بينما تراجعت البورصات الخليجية.

ونستعرض خلال السطور، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي وأبو ظبي إجازة أسبوعية اليوم، وتستأنفان تداولاتهما غدا الاثنين.



بورصة مصر تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، ليربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 115ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 52ر0 % ، لينهي التعاملات عند مستوى 45ر17131 نقطة.



وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 15ر3 % ، مسجلًا 59ر3199 نقطة.

كما سجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 63ر2 % ، ليصل عند مستوى 42ر4788 نقطة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 54ر33 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6798 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة، حيث تم تداول 4ر118 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة 16ر30 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 79ر4 نقاط ليبلغ مستوى 59ر5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 2ر42 مليون سهم عبر 2113 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 ملايين دينار كويتي.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر44 نقطة ليبلغ مستوى 99ر750 بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 12ر76 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار كويتي.



وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 60ر1 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر37 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 ملايين دينار.





مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11138 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11138.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: العالمية، والدوائية، وعناية، وسيسكو، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب، والخليج للتدريب، وأيان، ومجموعة الحكير، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و5.37%.



فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: جبل عمر ، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 26.27 نقطة ليقفل عند مستوى 21053.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض



أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملاته اليوم، على انخفاض بمقدار 29.70 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.28 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و426.32 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 257 مليونًا و370 ألفًا و981 سهمًا، بقيمة 494 مليونًا و833 ألفًا و181.059 ريالًا نتيجة تنفيذ 15529 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.



مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,960.79 بانخفاض 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 718.95 بانخفاض 0.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و133 ألفًا و290 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 676 ألفًا و914 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.



مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4630.45 نقطة منخفضًا بـ 3ر11 نقطة وبنسبة 0.24 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4641.78 نقطة.



وبلغت قيمة التداول مليونًا و859 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6ر14 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و176 ألفًا و752 ريالًا عُمانيًّا.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.28 في المئة، لتصل عند مستوى 2476.87 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3042 صفقة.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.06 %، ما يعادل 0.41 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 650.96 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 149,060 سهماً، بقيمة إجمالية 334,678 دولارًا، نُفّذت من خلال 134 صفقة.