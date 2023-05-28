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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 54ر33 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6798 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة، حيث تم تداول 4ر118 مليون سهم عبر 6539 صفقة نقدية بقيمة 16ر30 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 79ر4 نقاط ليبلغ مستوى 59ر5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 2ر42 مليون سهم عبر 2113 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 ملايين دينار كويتي.

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كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر44 نقطة ليبلغ مستوى 99ر750 بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 12ر76 مليون سهم عبر 4426 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 60ر1 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5350 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر37 مليون سهم عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 13ر9 ملايين دينار كويتي.

الكويت بورصة الكويت مؤشر السوق الرئيسي مؤشر السوق الأول دينار كويتي

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