عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تطرح 31 مشروعا جديدا عبر منصة "استطلاع"

منصة استطلاع
منصة "استطلاع"

طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية بالمملكة العربية السعودية، 31 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فأن أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "نظام الرياضة"؛ وتهدف منه وزارة الرياضة إلى تنظيم القطاع الرياضي، والممارسين، والجهات ذات العلاقة، وحوكمة أنشطتها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 يونيو 2023م.

مكاسب أكثر من مادية.. ما هي فوائد مشروعات إنتاج الكوارتز بمصر؟

الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال التدقيق ومكافحة الفساد

من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع "شروط ومتطلبات فسح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي"؛ وذلك بهدف تحديد الشروط والمتطلبات الخاصة بفسح الإرساليات التي ترد بصفة شخصية، والكميات المسموح فسحها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 21 يونيو 2023م.


وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع "ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية"؛ بهدف الإسهام في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ولإتاحة المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 4 يونيو 2023م.


بدورها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع "تعديلات لائحة نشاط وسيط الشحن"؛ الذي تهدف منه إلى أخذ المرئيات حيال تصحيح وضع رخصة الخدمات اللوجستية، وتضمين كافة وسائل الدفع لاستلام أجرة الشحن، وينتهي الاستطلاع عليه في 4 يونيو 2023م.


وفي إطار سعيها إلى تنظيم عملية قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع "ضوابط منح المواطنين تصريح قطع أو بيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية" لإبداء المرئيات حوله، وينتهي الاستطلاع عليه في 3 يونيو 2023م.


كما طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 4 مشروعات، الأول: "نظام براءات الاختراع ونمـاذج المنفعة"؛ والثاني: "مشروع نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة"؛ والثالث: "نظام حماية الأصناف النباتية الجديدة"؛ والرابع: "نظام التصاميـم الصناعية"؛ تهدف جميعها إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشاريع إلى تاريخ 14 يونيو 2023م.


ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

السعودية استطلاع الوطني للتنافسية المملكة العربية السعودية الجهات الحكومية القطاع الخاص وزارة الرياضة الهيئة العامة للغذاء هيئة الزكاة والضريبة الهيئة العامة للنقل الهيئة السـعودية للـملكية الفـكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

ترشيحاتنا

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة تحقق قفزة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

الأمم المتحدة للسكان: مصر تحرص على الارتقاء بصحة المرأة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ