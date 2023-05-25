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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وفد تجاري سلوفاكي يبحث تطوير سبل التعاون مع غرفة الشرقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث وفد تجاري سلوفاكي برئاسة السفير سلوفاكيا في السعودية رودلف ميخالكا، ورئيس غرفة الشرقية في السعودية  بدر بن سليمان الرزيزاء أمس، بمقر غرفة الشرقية سبل التعاون الاقتصادي، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين والسلوفاكيين.


وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، أكد الرزيزاء خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني للرئيس حمد بن محمد العمار الخالدي، والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، ومدير التجارة الدولية في وكالة التجارة والاستثمار السلوفاكية ايغون زوراد، عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية السلوفاكية، والتي تدخل بافتتاح مقرٍ للسفارة السلوفاكية في الرياض مرحلةً جديدة من مراحل نموها وتطورها، وتعكس مدى الاهتمام والمساعي المتبادلة من قيادة البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتجارية.

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وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتخذ موقعًا مهمًا على خارطة الاقتصاد العالمي، وتشهد الفترات المقبلة تطورًا كبيرًا وفرصًا استثمارية واعدة تفتح المجال أمام القطاع الخاص من البلدين على شراكات استثمارية جيدة في مختلف المجالات.

وأبان رئيس الغرفة أن اللقاء يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على فتح مسارات للتواصل والشراكات الاستثمارية مع رجال أعمال المنطقة الشرقية، وتوسيع قنوات التجارة والاستثمار, وتلبية لتطلعات رجال الأعمال في البلدين.

وحث رجال الأعمال على التعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة نحو تعزيز مجالات السياحة والأغذية والتقنية والصناعات الدوائية والبناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى، وما تخطوه المملكة من خطوات لأجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

السعودية غرفة الشرقية وفد تجاري التعاون الاقتصادى رجال الأعمال

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