المركز السعودي للاعتماد يشارك في منتدى المشاريع المستقبلية 2023

شارك المركز السعودي للاعتماد في منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة والذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين تحت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك خلال الفترة 22-23 مايو 2023 في مدينة الرياض، بمشاركة وحضور 41 جهة حكومية وخاصة.



وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، جاءت مشاركة المركز في المنتدى للتعريف بالخدمات المقدمة لجهات تقويم المطابقة، وإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للجودة ومساهمته في الوصول بمنظومة الجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا.

واطلع زوار الجناح على مزايا الاعتماد والخدمات التي يقدمها المركز في القطاعين العام والخاص، وأتاح المعرض فرصة للقاء الزوار بالمختصين في مجالات الاعتماد.



الجدير بالذكر أن المركز السعودي للاعتماد ركز على إيصال رسالته المرتكزة في تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة وذلك من خلال الشراكة مع الجهات في منظومات الجودة محليًا ودوليًا، للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.