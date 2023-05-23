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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فوائد لـ الثوم الأسود.. وهؤلاء ممنوعون منه

الثوم الأسود
الثوم الأسود

الثوم الأسود من الأطعمة التى زاد انتشارها فى السنوات الأخيرة وبدأ يدخل فى إعداد الكثير من الأطباق الشهية.. فما تأثيره على الجسم؟

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وفقا لما جاء فى موقع “كليفند كلينك” يعد الثوم الأسود من الأطعمة المفيدة إلا فى حالة الأشخاص الذين يعانون من سيولة الدم أو من يتناولون أدوية مميعة للدم مثل المصابين بالجلطة وبحساسية من الثوم أو أي نوع من اضطرابات تخثر الدم .

 فوائد الثوم الأسود 

نعرض إليكم فى السطور التالية أهم فوائد الثوم الأسود الصحية عند تناوله باستمرار

يحسن صحة الدماغ
الثوم الأسود هو مضاد طبيعي للالتهابات، وبما أننا نعلم أن الالتهاب في الدماغ يمكن أن يضعف الذاكرة أو يؤدي إلى تدهور وظائف المخ بمرور الوقت، فإن الثوم الأسود  يساعد في صحة الدماغ والوظائف المعرفية بشكل عام.

هناك مركب وجده بعض العلماء مرتبط بمرض الزهايمر، وهم يعتقدون أنه إذا كان من الممكن أن يكون لدينا التهاب أقل في الدماغ، فإن هذا المركب سيكون أقل انتشارًا ويقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر".

الزهايمر
الزهايمر

غني بمضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة هي مواد تحمي خلاياك من الجذور الحرة التي تلعب دورًا في العديد من الحالات مثل أمراض القلب أو السرطان. 

يحتوي الثوم الأسود على مضادات أكسدة أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من الثوم الخام نتيجة لعملية التخمير وعندما ننظر إلى مضادات الأكسدة، سيساعد ذلك في حماية خلاياك من الأكسدة حتى أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن لها خصائص مضادة للسرطان ويمكن أن تحمي الكبد من التلف.

تنظيم نسبة السكر في الدم
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وتلف الأعصاب، في حين أن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب النوبات والإغماء والموت. يمكن أن تؤدي مستويات السكر غير المنتظمة في الدم إلى أو تسبب المزيد من مضاعفات مرض السكري ، لكن الدراسات تشير إلى أن الثوم الأسود يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. 

يحتوي بعض الثوم الأسود على هذا البروبيوتيك الذي يساعد على منع تطور سكري الحمل وربما يساعد هذا في تقليص شهيتك قليلاً وتقليل مستويات السكر في الدم وعندما تنخفض نسبة السكر في الدم ، تقل فرص الإصابة بمضاعفات مرض السكري ".

يقلل الإصابة بأمراض القلب
يمكن أن يقلل الثوم الأسود من الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول الجيد HDL في الجسم، نتيجة لذلك يمكن أن يقلل ذلك من الالتهاب في القلب والشرايين مع زيادة تدفق الدم.

الثوم الأسود فوائد الثوم الأسود مزايا الثوم الأسود فوائد الثوم الثوم

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