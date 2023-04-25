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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الثوم الاسود للجسم.

 

يتميز الثوم الأسود بالعديد من الفوائد ما يلي :-

· محتواه من مضادات الأكسدة يحتوي الثوم الأسود على نسبة أعلى من مضادّات الأكسدة مقارنةً مع الثوم الأبيض العادي، مما يُكسبه قدرة أعلى على تعزيز مناعة الجسم، وحماية خلايا الجسم من الضرر والأمراض.

· تنظيم مستوى السكّر في الدم إنّ ارتفاع سكّر الدم غير المسيطر عليه لدى المصابين بمرض السكريّ .

· حماية القلب يتميز الثوم بنوعيه الطبيعيّ والأسود بقدرته على المساعدة في حماية القلب وتعزيز صحته، إلاّ أنّ الثوم الأسود يمتلك بعض الخواص الإضافية التي تساهم في الحدّ من خطر أمراض القلب؛ إذ يساهم في خفض نسبة الدهون الثلاثيّة والكوليسترول.

· تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان من المحتمل المساعدة على محاربة بعض أنواع الخلايا السرطانيّة مثل سرطان المعدة وسرطان الرئة و سرطان القولون.

· صحة الدماغ قد يساهم الثوم الأسود في المحافظة على صحة ووظائف الدماغ، ويساهم في حماية الذاكرة من خلال مساهمته في الوقاية من الالتهابات التي يمكن أن تُضعف الذاكرة.

·صحة الكبد قد يكون للثوم الأسود فوائد في تعزيز صحة الكبد حيث أنّ مستخلص الثوم الأسود كان له تأثير وقائيّ لخلايا الكبد في عدد من النماذج المختلفة لخلايا كبديّة متضرّرة بطرق متفاوتة، بالإضافة إلى إمكانيّة امتلاك الثوم الأسود لخواص فريدة تميّزه عن باقي أنواع الثوم .

 

فوائد الثوم الاسود للجسم الثوم الأسود طريقة استخدام الثوم الأسود

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