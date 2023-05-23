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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تستخدم مناورة هيمليت في حالة الاختناق.. مدرب بالهلال الأحمر المصري يوضح

مناورة هيمليت
مناورة هيمليت

قال الدكتور أحمد طلعت ، مدرب الاسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري ، إن فيديو انقاذ الطبيب الكويتي  لفتاة أردنية ابتلعت غطاء زجاجة يوضح أهمية  الإسعافات الأولية  في انقاذ حياة الانسان في حالة سرعة واحسان التصرف بها ، موضحا أن انسداد مجرى الهواء يحرم الانسان من الهواء ، ومعرفة الاجراء الصحيح يمكن أن يتعلمه أي شخص .

وأضاف الدكتور أحمد طلعت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، أن التصرف الذي قام به الطبيب الكويتي من الممكن أن يتعلمه أي شخص عادي ، والتدريب عليه ، موضحا أن طريقة " مناورة هيمليت " اليت استخدمها الطبيب تعتمد بشكل رئيسي على الضغط على الجزء العلوي من البطن بحيث يحدث ضغط على مجرى الهواء ، وخروج الشيء الذي يسد مجرى الهواء .

وتابع " طلعت " ، أن " مناورة هيمليت " أثبت نجاحا كبيرا في كل التجارب كما ظهر في الفيديو ، مشيرا إلى أن الطريقة يمكن أستخدمها مع الكبار ، ومن الممكن أن يتم تطبيقها مع الرضيع بس من خلال قلبه للأسفل والخبط على الصدر . 
 

الهلال الأحمر الاسعافات الاولية توك شو مناورة هيمليت

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