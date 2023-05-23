كيف تستخدم مناورة هيمليت في حالة الاختناق.. مدرب بالهلال الأحمر المصري يوضح

قال الدكتور أحمد طلعت ، مدرب الاسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري ، إن فيديو انقاذ الطبيب الكويتي لفتاة أردنية ابتلعت غطاء زجاجة يوضح أهمية الإسعافات الأولية في انقاذ حياة الانسان في حالة سرعة واحسان التصرف بها ، موضحا أن انسداد مجرى الهواء يحرم الانسان من الهواء ، ومعرفة الاجراء الصحيح يمكن أن يتعلمه أي شخص .

وأضاف الدكتور أحمد طلعت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، أن التصرف الذي قام به الطبيب الكويتي من الممكن أن يتعلمه أي شخص عادي ، والتدريب عليه ، موضحا أن طريقة " مناورة هيمليت " اليت استخدمها الطبيب تعتمد بشكل رئيسي على الضغط على الجزء العلوي من البطن بحيث يحدث ضغط على مجرى الهواء ، وخروج الشيء الذي يسد مجرى الهواء .

وتابع " طلعت " ، أن " مناورة هيمليت " أثبت نجاحا كبيرا في كل التجارب كما ظهر في الفيديو ، مشيرا إلى أن الطريقة يمكن أستخدمها مع الكبار ، ومن الممكن أن يتم تطبيقها مع الرضيع بس من خلال قلبه للأسفل والخبط على الصدر .

