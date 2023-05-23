عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وكلية التمريض بالجامعة.

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور

يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

يأتي ذلك ضمن فعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور رشدي العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج مستشار لجنة الجوالة بالجامعة.

أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدورة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس والنبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية.

كما تضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للعديد من الإصابات المختلفة وكيفية التعامل معها كإسعاف أولي للحد من تفاقم الإصابة والحفاظ على المصاب ورعايته لحين وصول الإسعاف، وذلك على يد مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بكلية التمريض.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومهندسه هالة الصاوي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، ومسئولي النشاط بإدارة الجوالة حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.

IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0019
IMG-20230523-WA0019
IMG-20230523-WA0018
IMG-20230523-WA0018
IMG-20230523-WA0020
IMG-20230523-WA0020
الاسعافات الاولية الاسعافات التنفس الصناعي التمريض التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعة كفر الشيخ رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة كفر الشيخ رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور

انتظام امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 7 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم استعداداً للموسم الجديد.. صور

مصرع شابين في حادث تصادم برافد الطريق الدولي في كفر الشيخ

يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

بأداة حادة.. ربة منزل تنهي حياة ابنتها في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

يأس وهزيمة.. مقطع فيديو لـ زيلينسكي يثير جدلا واسعا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ