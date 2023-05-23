دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ.. صور

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وكلية التمريض بالجامعة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور رشدي العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج مستشار لجنة الجوالة بالجامعة.

أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدورة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس والنبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية.

كما تضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للعديد من الإصابات المختلفة وكيفية التعامل معها كإسعاف أولي للحد من تفاقم الإصابة والحفاظ على المصاب ورعايته لحين وصول الإسعاف، وذلك على يد مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بكلية التمريض.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومهندسه هالة الصاوي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، ومسئولي النشاط بإدارة الجوالة حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله.

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