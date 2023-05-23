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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ
وكيل أوقاف كفر الشيخ

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً مع مسئولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات الفرعية، وذلك بحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافطة كفر الشيخ، على أن الوزارة انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، وأن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي.

وكيل أوقاف كفر الشيخ مع مسئولي الدعوة الإلكترونية 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزارة قد عقدت العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردود إيجابي واضح، وقد بلغ اهتمام الوزارة بالدعوة الإلكترونية أنها أعلنت عام 2023 عاماً للدعوة الإلكترونية.

وكيل أوقاف كفر الشيخ 

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع الأنشطة الدعوية وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مختتماً «نسأل الله تعالى أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وأن يجعلها في أمانه وضمانه».

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