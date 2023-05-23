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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. صور

الدكتور طارق عمارة
الدكتور طارق عمارة يتفقد لجان الامتحانات

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، انتظاماً تاماً، بالنسبة للفرق الدراسية الأربع، وسط جو من الاهتمام من جانب إدارة المعهد وجميع أطراف المنظومة الامتحانية بتوفير نظام امتحاني مناسب للطلاب.

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وحرص الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد، على تفقد لجان امتحانات الفرقة الثالثة؛ للاطمئنان على الإجراءات التي اتخذت لضمان سلامة سير العملية الامتحانية والكنترولات والتي تمت بانضباط تام.

ووجه عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات في جو هادئ ومناسب وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ تستمر حتى 18 يوليو المقبل.

امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
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