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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، أعمال الامتحانات العملية والمعملية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية بإدارة غرب كفر الشيخ، وفي المعامل والفندق التعليمي، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفن، مشدداً عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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قال وكيل الوزارة، أدى 30 ألفاً و150 طالباً وطالبة، ب 66 لجنة الامتحانات العملية، مشيراً  إلى أن الامتحانات بدأت يوم 20 ، وتنتهي في 26 مايو الجاري.

وكيل تعليم كفر الشيخ 

وقال إنه تابع أعمال امتحانات الدور الأول للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن على حسن سير الامتحانات، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

غرفة العمليات 
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