محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 7 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا، مسئول المنظومة الإلكترونية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز قلين، وعقد بمركز دسوق، مؤكدا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 899 عقداً وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.