مصرع شابين في حادث تصادم برافد الطريق الدولي في كفر الشيخ

لقي شابان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ/ الرياض»، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية «موتوسيكل»، ووجود مصابين ووفيات.



هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين وفاة «م.ر» 21 سنة، و«م.ا» 30 سنة، مقيمين بالرياض، وإصابة «هـ.م» 19 سنة بجروح متفرقة بالجسم، و«ر.م» 28 سنة، اشتباه نزيف بالبطن.

وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.