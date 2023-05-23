عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شابين في حادث تصادم برافد الطريق الدولي في كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

لقي شابان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ/ الرياض»، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

بأداة حادة.. ربة منزل تنهي حياة ابنتها في كفر الشيخ


كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية «موتوسيكل»، ووجود مصابين ووفيات.


هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين وفاة «م.ر» 21 سنة، و«م.ا» 30 سنة، مقيمين بالرياض، وإصابة «هـ.م» 19 سنة بجروح متفرقة بالجسم، و«ر.م» 28 سنة، اشتباه نزيف بالبطن.

 

وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

اشتباه نزيف الإسعافات الطبية الإسعاف إسعافات الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حادث تصادم دراجة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

لا نستحق الفوز .. تعليق مثير من خالد الغندور على تعادل الزمالك مع الداخلية

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

بأداة حادة.. ربة منزل تنهي حياة ابنتها في كفر الشيخ

«شباب كفر الشيخ» تنظم رحلة سياحية لمدينة الغردقة للطلائع .. صور

بعد شائعة استقالته.. كرم جابر يقود مران كفر الشيخ استعدادا لمواجهة الأوليمبي

تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بمدن كفر الشيخ

غداً.. فصل الكهرباء عن منطقة الكشلة بكفر الشيخ

للحد من التغيرات المناخية.. «زراعة الأسطح» فكرة شباب الجوالة بكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ: بدء توزيع أرقام جلوس 25 ألف طالب بالثانوية العامة

ترشيحاتنا

رد فعل الفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

مفاتيح وأصول حسن الخلق.. كيف تعرف عيوب نفسك؟

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ