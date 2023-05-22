يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

أقدمت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على إنهاء حياة ابنتها لمرورها بحالة نفسية.

كشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، تفاصيل العثور على المجني عليها، بأن الفتاة المتوفاة جرى العثور عليها مسجاة على سرير بغرفة نومها ترتدي تيشرت أبيض وبنطال أسود، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح بالرقبة، وأن المتهمة كانت تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها.

بداية الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد قيام «س.ي» 47 سنة، ربة منزل، تقيم بكفر الشراعنة، التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بإنهاء حياة ابنتها «ر.ح» 13 سنة، طالبة بأداة حادة أصابتها بجروح بالرقبة من الخلف والجانب الأيسر.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة قامت بإنهاء حياة ابنتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة زوجها الذي وافته المنية منذ حوالي 4 سنوات، وأنها تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها.. وجرى نقل المتوفاة إلى مستشفى دسوق العام، وأخطرت جهات التحقيق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4245 لسنة 2023م، إداري مركز دسوق.