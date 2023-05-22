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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأداة حادة.. ربة منزل تنهي حياة ابنتها في كفر الشيخ

جثة .. صورة أرشيفية
جثة .. صورة أرشيفية

شهدت قرية كفر الشراعنة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، حين أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة ابنتها أثناء نومها على سريرها بمنزلها.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد قيام «س.ي» 47 سنة، ربة منزل، تقيم بكفر الشراعنة، التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بإنهاء حياة ابنتها «ر.ح» 13 سنة، طالبة بأداة حادة أصابتها بجروح بالرقبة من الخلف والجانب الأيسر.

وكشفت التحريات الأولية، قيام المتهمة بإنهاء حياة ابنتها لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة زوجها الذي وافته المنية منذ حوالي 4 سنوات، وأنها تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها.

جرى نقل المتوفاة إلى مستشفى دسوق العام، وأخطرت جهات التحقيق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4245 لسنة 2023م، إداري مركز دسوق.

التحريات الاولية ابنتها المجنى عليها اللواء خالد عبد السلام بدر بمحافظة كفر الشيخ حالة نفسية سيئة دسوق بمحافظة كفر الشيخ كفر الشيخ

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