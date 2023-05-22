ضبط فلاح بحوزته 1.5 كيلو حشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز مطوبس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط فلاح، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط م.هـ 29 سنة، فلاح، سبق اتهامه في 3 قضايا.



وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن كيلو و550 جراماً، ومبلغ مالي.

تم تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 8942 لسنة 2023م، جنايات مركز مطوبس.