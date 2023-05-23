محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم استعداداً للموسم الجديد.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها مصيف بلطيم، من أعمال رصف عقب توسعة الطرق، والرصف بالانترلوك للميادين ، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، استعدادا لموسم الصيف 2023.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشملت الجولة، تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشواطىء الزهراء والنرجس والأمل، ومنطقة الكورنيش، والأعمال الجارية بأعمال ماكينة تنظيف الشاطئ، وتسوية الرمال، وتمهيدها، وإقامة مشايات تسهل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصة كبار السن، وذوي الهمم، وأعمال المعدات لتنظيف شواطئ المصيف الستة، إضافة تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار بداية من ميدان الامل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعداداً لبدء أعمال الرصف بالمنطقة.



كما تفقد أعمال تطوير المنطقة من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير الجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك وطوب فرعوني، كما تفقد الأعمال الجارية بميدان النرجس والتي تشمل تطوير ميدان النرجس وإحلال وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل، إضافة أعمال التوسع في المناطق الخضراء بالمصيف، وزراعة الأشجار، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.

يذكر أن مصيف بلطيم اشتهر بمصيف العائلات نظرا لهدوئه وتوفير الأمن والأمان به، إضافة لطبيعة خلابة، ويضم 6 شواطئ هي" النرجس، الزهراء، الفيروز، السلام، الأمل، الفنار" ويقع بجوار الطريق الساحلى الدولى.

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