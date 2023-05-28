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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والتشيك

وزير الدولة أحمد
وزير الدولة أحمد علي

زار وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية، برئاسة وزير الدولة أحمد علي الصايغ، جمهورية التشيك؛ بهدف بحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد ضم الوفد كلاً من سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وعدداً من مسؤولي الوزارات والشركات في القطاعين العام والخاص.

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وعقد أحمد الصايغ خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من بيتر فيالا رئيس الوزراء التشيكي، وجوزيف سكيلا وزير الصناعة والتجارة، وزبينييك ستانيورا وزير المالية، وييري كوزاك نائب وزير الخارجية، ويانا فوهراليكوفا مدير مكتب الرئيس، وتوماس بويار مستشار الأمن الوطني.


وأكد الجانبان خلال الاجتماعات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في جميع الجوانب، خاصة مجالات التجارة والاستثمار.


كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات والتشيك، حيث وقّعها عن الجانب الإماراتي معالي أحمد الصايغ وعن الجانب التشيكي معالي ستانيور.


وقال الصايغ بهذه المناسبة: "إن توقيع الاتفاقية والسعي إلى إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بجانب تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تجسد الحرص المشترك لدولة الإمارات وجمهورية التشيك على تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية".

الامارات دولة الإمارات العربية جمهورية التشيك الإزدواج الضريبي اتحاد غرف التجارة

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