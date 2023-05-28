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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحسم موقف تجديد يوسف أسامة نبيه

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف المسؤولين بشأن مفاوضات تجديد عقد يوسف أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة حيث ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر، أن المسؤولين بنادي الزمالك قرروا عدم فتح باب المفاوضات مجددا مع اللاعب بعد توقيعه على عقود الانتقال لنادي بيراميدز في الفترة السابقة وحصوله على مقدم تعاقده.

ويخوض يوسف أسامة نبيه تدريبات فردية بصورة يومية في مقر النادي بناء على قرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة  مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، و طالبهم ببذل أقصى جهد  للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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