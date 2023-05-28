احتفالا باليوم العالمي للتراث.. معرض "إسناوي" في مكتبة مصر العامة بالأقصر



تشهد مكتبة مصر العامة بمحافظة الاقصر في الفترة من 30 مايو إلي 4 يونيو فعاليات معرض " إسناوي " الذي يقام بالتعاون بين منطقة اثار مصر العليا إدارة الوعي الأثرى بالأقصر ومكتبة مصر العامة بالأقصر وبالشراكة مع مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا والذى تنفذه تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة .

ياتى ذلك في إطار فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتراث وسعيا للعمل علي إعادة التسويق السياحي والثقافي لمدينة إسنا كواحدة من المقاصد السياحية بالأقصر التي تحتوي علي العديد من المعالم الأثرية والتراثية .



يقول محمود العديسي مدير إدارة الوعي الأثري بالأقصر أن المعرض يستهدف تسليط الضوء علي أصول التراث الثقافي الفريد والمتنوع لمدينة إسنا والتي تعد واحدة من المدن التاريخية المميزة بالأقصر والتي طالما لعبت أدوار اقتصادية ودينية هامة علي مدار التاريخ ومازالت تحتظ بتراثها المتنوع المادي وغير المادي مؤكدا أن المعرض يأتي في إطار مجموعة من الفعاليات التي تسعي إدارة الوعي الأثري بوزارة السياحة والاثار علي تنظيمها بشكل مستمر في مختلف أنحاء الأقصر والتي كان أبرزها في الفترة الماضية " محكي الحفائر " الذي عمل علي تنمية وعي الأطفال بالحضارة المصرية القديمة .



من جانبه صرح المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع " الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا "(VISIT-Esna) الذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر أن المشروع يستهدف الحفاظ على الأصول التراثية الثقافية للمدينة، تشجيع السياحة الثقافية وإعادة وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية وخلق تجارب ممتعة للزائرين، مع ضمان تحقيق المنافع الاقتصادية للمجتمع المحلي وتسويق تراث مدينة إسنا المتميز مشيرا إلي أن المعرض يشمل أهم الصور التي تكشف عن جمال المعالم التراثية والأثرية بها مل وكالة الجداوي وسوق القيسارية ومعبد إسنا وغيرها من المعالم كما يتضمن عرض لخريطة إسنا السياحية ودليل زيارة إسنا وهي من إنتاج مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا .